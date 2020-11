Finnische Premierministerin: EU soll "sicheres System für Reisen" schaffen

Die finnische Premierministerin Sanna Marin hat sich im Vorfeld des virtuellen EU-Coronagipfels am heutigen Donnerstag für die Schaffung eines EU-weiten "sicheren Systems für Reisen" ausgesprochen. Dieses sollte die Testung von Reisenden auf das Coronavirus vor Abreise und bei Ankunft beinhalten, sagte Marin laut dem Polit-Magazin "Politico" in einem Interview mit der "Financial Times" (Donnerstagsausgabe).

Finnlands Premierministerin fordert darin einen gemeinsamen europäischen Ansatz zur Bekämpfung der Pandemie, einschließlich eines soliden Test-and-Trace-Systems und gezielter Beschränkungen, da die Menschen auf dem gesamten Kontinent ansonsten die Regierungen für die wirtschaftlichen Folgen verantwortlich machen würden. Dies würde zu "immer mehr Protesten" führen und sei "Nährboden für populistische Bewegungen in ganz Europa", warnte Marin. Die EU-Staats- und Regierungschefs - darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - tauschen sich ab 18.00 Uhr über das Pandemie-Geschehen und eine gemeinsame Antwort darauf aus.