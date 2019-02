"Finale Offensive": IS auf einen Quadratkilometer zurückgedrängt

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben der gegen sie kämpfenden Truppen am Donnerstag in ihrer letzten Bastion im Osten Syriens auf eine Fläche von nur einem Quadratkilometer zurückgedrängt worden. Es gebe heftige Gefechte und die in Tunneln verschanzte Extremistengruppe setze Selbstmordattentäterinnen ein, sagte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).

Die SDF hatten am Wochenende mit Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition nach eigenen Angaben die "finale Offensive" an der irakischen Grenze begonnen hatte.