"Falls wir es brauchen": Trump aktiviert Gesetz aus Koreakrieg

US-Präsident Donald Trump greift im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf ein Gesetz aus dem Korea-Krieg zurück. Mit den Koreanern hat das direkt nichts zu tun. Trump will lediglich die Produktion von Ausrüstung zur Eindämmung der Coronavirus-Krise beschleunigen.

Der Defense Production Act (Verteidigungs-Produktions-Gesetz), der am 8. September 1950 als Reaktion auf den Beginn des Koreakrieges erlassen wurde, stattet den Präsidenten bei Bedarf mit weitreichenden Befugnissen aus. Im Interesse der nationalen Sicherheit kann Trump dadurch in die Privatwirtschaft eingreifen.

Angeordnet werden kann zum Beispiel die Produktion essenzieller Materialien und Waren, um angemessen auf die Krise zu reagieren. "Nur für den Fall, dass wir es brauchen", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Als Beispiele führte er Schutzmasken an, die in der globalen Gesundheitskrise rar geworden sind. "Wir haben Millionen davon angefordert, und wir brauchen Millionen mehr", sagte Trump.

500-Milliarden-Konjunkturpaket

Im Rahmen eines Konjunkturpakets will die US-Regierung Medienberichten zufolge rund 500 Mrd. Dollar (447 Mrd. Euro) direkt an Steuerzahler verteilen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Die beiden Auszahlungen von je 250 Mrd. US-Dollar im April und Mai sollen nach Einkommen und Familiengröße gestaffelt werden, wie die Zeitungen Washington Post und New York Times berichteten.

Die Auszahlungen sollten demnach per Scheck oder Überweisungen passieren. US-Präsident Donald Trump sagte, die genaue Höhe der Auszahlungen an die US-Steuerzahler werde noch verhandelt. "Wir prüfen viele Zahlen", sagte Trump vor Journalisten.