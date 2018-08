"An Haaren herbeigezogen": Russland kritisiert US-Sanktionen

Russland hat die neuen US-Sanktionen im Fall Skripal als drakonisch und ungerechtfertigt kritisiert. Die Begründung für neue Strafmaßnahmen sei "an den Haaren herbeigezogen", hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung der russischen Botschaft in Washington.

Die Botschaft bekräftigte zudem frühere Forderungen nach "einer offenen und transparenten" Untersuchung des Giftanschlags auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia.

Noch keine Einzelheiten

Die US-Regierung hatte am Mittwoch neue Sanktionen gegen Russland wegen des Anschlags angekündigt. Die USA seien sicher, dass Russland bei dem Anschlag auf Skripal in Großbritannien Nervengift eingesetzt habe, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Damit habe Russland gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Sanktionen würden um den 22. August herum in Kraft treten. Einzelheiten zu den Strafmaßnahmen wurden nicht genannt. Es handle sich aber um Sanktionen, die sensible Güter der nationalen Sicherheit beträfen, hieß es im Außenministerium in Washington.