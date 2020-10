Fall Nawalny: Schallenberg fordert "doppelt gleisige Strategie"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Montag für eine "doppelt gleisige Strategie" der EU gegenüber Russland wegen des Falles Nawalny ausgesprochen. "Kante, wo notwendig, Dialog, wo möglich", forderte er vor Beginn des EU-Außenrates in Luxemburg. Russland habe es "leider Gottes" verabsäumt, die Chancen zu nützen, zur Aufklärung des Giftattentates auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny beizutragen, so Schallenberg.

"Da kann die EU nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, bei dieser eklatanten Verletzung des Verbots des Einsatzes von Chemiewaffen, das kann nicht ohne Reaktion bleiben." Gleichzeitig räumte Schallenberg ein, dass es auch wichtig sei, Dialogkanäle offenzuhalten.