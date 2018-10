Fall Khashoggi: Türkische Ermittler dürfen heute ins Konsulat

Das Königreich Saudi-Arabien hatte vergangene Woche eingewilligt, dass die türkische Polizei das Konsulat durchsuchen darf. Medienberichten zufolge stritten beide Seiten aber darüber, wie weit die türkischen Ermittler dabei gehen dürfen, da die türkischen Ermittlungen in diesem Fall auf saudi-arabischem Territorium stattfänden. Demnach beharrte die türkische Polizei darauf, das chemische Mittel Luminol einsetzen zu dürfen, mit dem sich in der Kriminalistik auch geringste Mengen von Blut nachweisen lassen. Beide Länder setzten eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu den Ermittlungen ein.

Saudi-Arabien unter Druck

US-Präsident Donald Trump schickt jedenfalls seinen Außenminister zu Gesprächen über den verschwundenen Journalisten nach Saudi-Arabien. Mike Pompeo werde mit dem saudischen König Salman über den Fall sprechen, sagte Trump in Washington. König Salman habe ihm in einem Telefonat zugesichert, er habe keine Kenntnis darüber, was passiert sein könnte.

Laut der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sind die EU und die USA Khashoggi auf derselben Linie.