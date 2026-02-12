Ausland

Fall Epstein: Durchsuchung bei Norwegens Ex-Regierungschef

Die Ermittlungen laufen aufgrund des Verdachts von schwerer Korruption.
12.02.2026, 14:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Jagland

Norwegische Beamte haben im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal mit der Durchsuchung der Wohnung des ehemaligen Ministerpräsidenten von Norwegen, Thorbjørn Jagland, in Oslo begonnen. Das bestätigte Jaglands Anwalt am Donnerstag der Zeitung "Verdens Gang". Demnach durchsuchten Beamte der Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität auch Jaglands Haus an der norwegischen Ostküste.

Jagland war nach seiner Zeit als Ministerpräsident jahrelang Generalsekretär des Europarates sowie Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees gewesen. Am Mittwoch hatte der Europarat auf Wunsch Norwegens die Immunität in Bezug auf Jaglands Amtszeit als Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation von 2009 bis 2019 aufgehoben.

Epstein in Haft – und Fergie bat um Hilfe bei Schuldenproblemen

Ermittlungen wegen schwerer Korruption

Gegen Jagland wird aufgrund seiner Kontakte zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wegen schwerer Korruption ermittelt. Er soll er während seiner Zeit im Europarat in Epsteins Apartments in Paris und New York übernachtet und in dessen Anwesen in Palm Beach Urlaub gemacht haben.

Jaglands Anwalt sagte zu der Nachrichtenagentur NTB, sein Mandant arbeite mit der zuständigen Ermittlungsbehörde zusammen, meine aber nicht, dass Umstände vorliegen, die zu einer Strafverfolgung führen.

Mehr zum Thema

Jeffrey Epstein Norwegen
Agenturen  | 

Kommentare