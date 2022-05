Ex-Guerillero könnte in Kolumbien bald Präsident sein

Kein anderer Politiker polarisiert derzeit so wie Petro, der mit seinem Linksbündnis „Pacto Historico“ für einen radikalen Wechsel steht. Die einen betrachten ihn als Hoffnungsträger, die anderen als Vorboten einer linken Diktatur wie in Venezuela oder Kuba. Petro gilt als Kritiker der USA, mit denen Kolumbien traditionell eng verbündet ist, und als Russlandfreund – was ihm den Spitznamen „Petrovsky“ beschert hat.

Seine Anhänger findet man überwiegend in der jungen Generation, die die teils brutal beendeten Sozialproteste ab 2019 getragen und nie etwas anderes erlebt hat als Rechtsaußen- oder Mitte-rechts-Regierungen.

Das Elend der Armen

Petro hat als Ex-Bürgermeister Bogotas die Nöte der armen Bevölkerung erkannt, die unter Corona-Nachwirkungen, Inflation und struktureller Benachteiligung leidet. Zwar hat Kolumbien in den vergangenen Monaten atemberaubende Wachstumszahlen verzeichnet, doch auf dem Land und in den Armenvierteln kommt zu wenig an. Das liegt auch daran, dass klassische linke Politik während des 2016 beendeten Krieges gegen die linke FARC-Guerilla von rechten Regierungen dämonisiert wurde.