Europa sperrt auf: Ein Kaffee auf Mallorca, Theater in Prag

Lediglich die am schwersten getroffenen Regionen bleiben in Phase null. Wie üblich in Spanien gibt es in jeder Region Unterschiede. So ist in Katalonien Laufen am Strand und Schwimmen, nicht aber das Sonnenbaden erlaubt, anderswo bleiben die Strände gesperrt.

Schweiz. Hier haben seit Montag alle Geschäfte sowie Restaurants wieder geöffnet. In den Lokalen dürfen nur vier Gäste an einem Tisch sitzen. Ausnahmen gelten für Familien mit Kindern.

Die Gäste können auf freiwilliger Basis ihre Personalien angeben, um im Fall eines positiven Coronatests mögliche Kontaktpersonen leichter finden zu können. Für viele Schüler der Unterricht wieder. Außerdem wurden Museen, Bibliotheken und Fitnesscenter wieder geöffnet. Überall gelten Schutzmaßnahmen wie Mindestabstand.