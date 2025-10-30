Die Europäische Union hat am Donnerstag in Sarajevo mit den Westbalkan-Partnerländern einen "Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus" abgeschlossen.

Der Plan helfe, besser auf neue und aufkommende Bedrohungen reagieren zu können, sagte EU-Kommissar Magnus Brunner als Unterzeichner des Papiers. "Wir müssen Terror stoppen, über unsere Grenzen hinaus", betonte Brunner.

Der in fünf Hauptbereiche gegliederte Aktionsplan - er baut auf einem 2018 abgeschlossenen Abkommen auf - wurde am Rande des EU-Westbalkan-Ministerforums für Justiz und Inneres besiegelt. An dem Treffen nahmen Minister aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sowie hochrangige EU-Vertreter teil.