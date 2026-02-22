EU-Votum über US-Handelsabkommen: Abgeordneter will verschieben

Angesichts der unklaren Lage im Zollstreit mit den USA hat der EU-Abgeordnete Bernd Lange eine Verschiebung der für diese Woche geplanten Abstimmung über das Handelsabkommen gefordert. "Reines Zollchaos seitens der US-Regierung", schrieb der Sozialdemokrat am Sonntag auf der Plattform X. "Niemand kann sich mehr einen Reim darauf machen."

Er werde dem Verhandlungsteam des Parlaments daher am Montag vorschlagen, die Arbeit auszusetzen, bis eine umfassende rechtliche Bewertung und klare Zusagen der US-Seite vorlägen. Die Bedingungen des im Juli im schottischen Turnberry vereinbarten Abkommens und die Rechtsgrundlage hätten sich geändert.