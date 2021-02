EU verliert in Österreich an Zustimmung

Wirtschaft: Keine Besserung in Sicht

Rund zwei Drittel der Österreicher konnten der EU auch etwas Gutes abgewinnen. Dem Satz, der Wiederaufbauplan der EU werde es der heimischen Wirtschaft ermöglichen, sich schneller von den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu erholen, stimmten in Österreich 68 Prozent zu, in der gesamten EU waren es 72 Prozent. Ablehnend äußerten sich 27 Prozent in Österreich, 24 Prozent im EU-Durchschnitt.

48 Prozent in Österreich Befragte glaubten allerdings, dass die heimische Wirtschaft in einem Jahr schlechter dastehen wird als heute. Im EU-Durchschnitt sahen dies 53 Prozent so. Mit einer Verbesserung innerhalb eines Jahres rechneten 29 Prozent in Österreich und 21 Prozent der befragten EU-Bürger. Gleich bleiben wird die wirtschaftliche Lage in ihrer Heimat nach Ansicht von 20 Prozent in Österreich, der EU-Durchschnitt lag bei 23 Prozent.