EU-Verhandlungen: Belgrad fordert Startdatum

Aleksandar Vucic lehnt sich zurück und atmet durch. „Wissen Sie, Sie müssen verstehen“, sagt der serbische Vizepremier: „Wir haben nicht nur unsere politischen Karrieren aufs Spiel gesetzt – sondern unser Leben.“ Einen Deal mit der von Serbien nicht anerkannten Republik Kosovo zu machen, das ist etwas Großes. Das hat sich bislang so noch keine serbische Regierung getraut. Und jetzt machten es gerade die, die als Ultranationalisten bekannt sind.

Was der Kosovo für Serbien bedeutet, will die Regierung aus Fortschrittspartei (SNS), Sozialisten (SPS) und kleineren Parteien gegenüber Europäern erklären. Und welch großes Zugeständnis an die EU es ist, mit Pristina zu verhandeln. Einer Regierung einer Republik, die in den Augen Belgrads gar nicht existiert. „Das Abkommen von April hat absolut keine Vorteile für die Serben im Kosovo“, stellt Vucic klar.

Serbien möchte in die EU. Das wollte schon die vorangegangene Regierung unter Boris Tadic (DS), und das versuchen nun die ehemaligen Ultranationalisten, die früher von Europa nichts wissen wollten. Auch der Kosovo wollte ein Assoziierungsabkommen mit der EU erreichen. So konnte Brüssel auf die beiden Regierungschefs Druck ausüben. Serbiens Premier Ivica Dacic und sein kosovarischer Gegenpart Hashim Thaci saßen in den vergangenen Monaten mehrmals an einem Tisch. Und sie wurden belohnt. Pristina bekam grünes Licht, Serbiens Beitrittsgespräche sollen „spätestens im Jänner 2014“ beginnen, haben sich die EU-Außenministers im Vorfeld des Gipfels geeinigt. Die Entscheidung fällt heute.