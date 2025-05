Warum Trumps Verzicht auf Zölle nur eine kurze Atempause sein könnte

Harte Linie hält

Doch die ließen sich nicht irritieren und blieben ebenfalls bei ihrer harten Linie. Wenn die US-Regierung weitere Zölle in Kraft setze, werde man mit aller Härte antworten. Eine Liste mit US-Gütern und Dienstleistungen, die man mit Zöllen und Abgaben belegen werde, liege bereit. Während die erste Runde an Zöllen, die man bereits startfertig hat, eher symbolische Wirkung hat - so werden diese etwa auf Harley-Davidson-Motorräder eingehoben – sollte es dann richtig weh tun. So sind etwa US-Agrarprodukte wie Soja, aber auch Flugzeuge von Boeing im Visier. Insgesamt geht es um fast 5000 Produkte und Importe im Wert von jährlich mehr als 100 Millionen Euro.

Trump setzte auf seine Qualitäten als „Dealmaker“, die er selbst so gerne lobt. Unter entsprechend hohem Druck werde sich die EU wohl auseinanderdividieren lassen. Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht. Sowohl EU-Handelskommissar Maros Sefcovic, als auch die Verhandler des EU-Parlaments, etwa der Deutsche Sozialdemokrat Bernd Lange, blieben bei der gemeinsamen Linie. Man wolle eine Einigung, und einen Handelskrieg mit allen Mitteln verhindern, akzeptiere aber keine plumpe Erpressung. Zugleich aber schickte man ganz konkrete Kompromiss-Angebote mit großen Zugeständnissen nach Washington. Man zeigt sich etwa bereit, etwa mehr Waffen, Erdgas, oder landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen.