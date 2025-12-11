EU: Mehr Unterstützung für Opfer von Straftaten

Die EU baut den Schutz von Opfern von Straftaten aus. Die Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten einigten sich am Mittwochabend auf eine Anhebung der unionsweiten Mindeststandards, wie die Institutionen mitteilten.

Demnach soll Hilfe für Opfer leicht erreichbar sein: EU-weit sollen die Länder nun etwa eine Telefon-Hotline zur emotionalen Unterstützung und Beratung unter der Nummer 116 006 einrichten. Der Kompromiss muss noch formal besiegelt werden.

Die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie sollen außerdem Rechte von Opfern während des Strafverfahrens stärken, etwa durch Information und emotionalen Beistand im Gericht. Unter bestimmten Umständen sollen Betroffene mit nicht genug Geld Prozesskostenhilfe bekommen. Zudem soll das Verfahren für Entschädigungszahlungen von Täterinnen und Tätern beschleunigt werden.