EU und USA: Gute Feinde kann niemand trennen

Je heftiger der Beschuss, umso enger schließt sich die Wagenburg. Das Dauerfeuer an Kritik hat Donald Trump bei seinen Anhängern nicht geschadet. Im Gegenteil: 88 Prozent der republikanischen Wähler sind zufrieden damit, wie der US-Präsident den Job ausübt. Was selbst vehemente Kritiker in der Partei verstummen lässt.

„Je heftiger die Medien ihn kritisieren, umso stärker scheinen sich die Stammwähler hinter ihm zu versammeln“, erklärte Meinungsforscher Fred Yang, der die Umfrage für NBC und Wall Street Journal durchführte.

Für den Rest der Welt sind das keine allzu guten Nachrichten. Trump hat angesichts der für ihn positiven Umfragewerte wenig Anlass, sein rabiates Verhalten zu ändern. Bis zu den Kongress-Wahlen im November sind wohl noch weitere Rundumschläge gegen die EU oder China zu erwarten.