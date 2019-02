EU überlegt offenbar Brexit-Verschiebung bis 2021

Laut Guardian wird zurzeit geprüft, ob eine Verschiebung des Brexit auf 2021 möglich wäre. Unter anderem sollen sich EU-Ratspräsident, Donald Tusk, und der Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr, für diese Vorgehensweise ausgesprochen haben.

"Wenn die (EU-)Spitze irgendeinen Sinn in einer Verlängerung sieht, was nicht mit Sicherheit gesagt werden kann in Anbetracht der Lage in Großbritannien, wird sie nicht eine kurzzeitige Verschiebung anvisieren, sondern eine anständige Zeitspanne sichern, um die noch ausstehenden Probleme zu lösen," heißt es dazu von EU-Diplomaten.

May denkt über zwei Monate nach

Die britische Premierministerin Theresa May scheint seit kurzem mit einer Verschiebung um eben zwei Monate zu liebäugeln.

Eine Mehrheit für ihren Deal zeichnet sich nach monatelangem Tauziehen und Streitdebatten im britischen Parlament immer noch nicht ab. Jetzt ist auch sie von ihrem Nein zu einer Verschiebung abgewichen.

Die EU scheint aber nicht zu glauben, dass zwei Monate die gewünschten Resultate bringen würden.