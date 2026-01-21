Ausland

Trotz Rahmenabkommen: EU-Sondergipfel zu Grönland in Brüssel

Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Teilnahme angekündigt.
21.01.26, 21:38

Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU Donnerstagabend ab 19.00 Uhr zu einem Sondergipfel in Brüssel. 

Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Teilnahme angekündigt. Das Meeting findet trotz des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönlands statt.

Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt - keine Zölle

Wie Trump auf Truth Social schrieb, würden die für den 1. Februar geplanten neuen US-Zölle daher nicht erhoben. Eigentlich wollte die EU in Brüssel darüber debattieren, wie die Gegenmaßnahmen zu den von Trump geplanten Zöllen aussehen könnten.

