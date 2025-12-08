Ausland

EU-Ratspräsident: Androhung einer US-Einmischung nicht akzeptabel

António Costa spricht vor einer EU-Flagge und einem Schild mit der Aufschrift „Republik Österreich“.
Die USA könnten nicht stellvertretend für die europäischen Bürger entscheiden, sagte Costa.
08.12.25, 10:23
EU-Ratspräsident António Costa hat sich kritisch über die neue US-Sicherheitsstrategie geäußert. 

Europa könne die "Androhung einer Einmischung in das politische Leben Europas" nicht akzeptieren, sagte Costa am Montag bei einer Veranstaltung des Jacques-Delors-Instituts in Brüssel. 

Die USA könnten nicht stellvertretend für die europäischen Bürger entscheiden, "welches die guten Parteien und die schlechten Parteien sind", fügte er hinzu.

