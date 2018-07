"EU Rats": Sonderbriefmarke der Post sorgt für Schmunzeln

Dieser optische Eindruck, der bei vielen sofort ein Schmunzeln auslöst, ist bei der Qualitätskontrolle, die im Jahr rund 50 Sondermarken freigeben muss, offenbar nicht entstanden.

Post spricht von "limitierten Möglichkeiten "

"Bei Sondermarken handelt es sich um Kunst im Kleinformat, die der gestalterischen Freiheit unterliegt", heißt es vonseiten der Österreichischen Post. Dass der Vorsitz im Rat der Europäischen Union unter dem Begriff "EU-Ratspräsidentschaft" zusammengefasst wird, limitiere den Gestalter aber in seinen grafischen Möglichkeiten. "In der Grafik werden Sonderzeichen abgelehnt, diese werden oftmals durch Absätze ersetzt – wie auch in diesem Fall. Zudem steht für uns schlussendlich das Gesamtdesign im Vordergrund. Typografie und Inhalt müssen ausgewogen sein", sagt ein Sprecher zum KURIER.

Da die Sortimentspolitik der Post vorsieht, von Anglizismen verstärkt abzusehen, war offenbar ein Ausweichen auf das englische "Presidency of the Council of the EU" kein Thema. Von einer Nachproduktion sieht die Post ab, die bestehende Sondermarke sei in den Postfilialen und online erhältlich.

Vielleicht wird die Marke mit einer Auflagenhöhe von derzeit 240.000 Stück – einen wertvollen Fehldruck ohne Kroatien gibt es ja nicht – auch bei schwarzhumorigen Briten zum begehrten Sammlerstück.