Von EU-Liste gestrichen: Diese Länder sind keine Steueroasen mehr

Die EU hat eine neue Liste der Steuerparadiese vorgelegt, von der Fidschi, Samoa sowie Trinidad und Tobago gestrichen wurden.

Neu aufgenommen auf die Liste, die am Dienstag von den EU-Finanzministern in Brüssel beschlossen wurde, wurden die Turks- und Caicosinseln und Vietnam. Damit gelten nunmehr zehn staatliche Einheiten als nicht kooperativ in Steuerfragen.

Neben Vietnam und den Turks- und Caicosinseln handelt es sich um die drei US-Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam und die US-Jungferninseln sowie Anguilla, Palau, Panama, Russland und Vanuatu.