EU-Kommission: "Türkei hat sich deutlich von EU entfernt"

"Seit der Einführung des Ausnahmezustands wurden mehr als 150.000 Menschen in Untersuchungshaft genommen und 78.000 wurden festgenommen. Über 150 Journalisten sind noch immer im Gefängnis, zusammen mit einer großen Anzahl von Schriftstellern, Menschenrechtsaktivisten, Anwälten und gewählten Vertretern." Mehr als 110.000 Beamte seien entlassen worden, rund 40.000 seien wieder eingestellt worden. Die auf den Ausnahmezustand gestützten 31 Dekrete seien von einer Kontrolle durch das Parlament und die Justiz ausgenommen, kritisiert die EU-Kommission. Sie hätten die bürgerlichen und politischen Rechte deutlich eingeschränkt.

Erst seit Dezember 2017 könnten Beschwerden im Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand bei einer Kommission eingereicht werden. Trotz rund 107.000 Berufungsanträgen sei bisher nur wenigen stattgegeben worden.

Mit dem Referendum von 2017 sei die Türkei in ein Präsidialsystem umgewandelt worden. Der Europarat habe das Fehlen einer ausreichenden Gewaltentrennung ebenso bemängelt wie die Gefahr für die Trennung der Zuständigkeiten zwischen Exekutive und Justiz, heißt es in dem EU-Bericht. Im Parlament habe sich der Spielraum für Dialog weiter verringert, weitere Abgeordnete der pro-kurdischen HDP seien festgenommen worden, zehn von ihnen hätten ihr Mandat verloren.

Kritisch erwähnt wird in dem Bericht auch die türkische Militäroperation in Syrien. Während die Türkei das Recht habe, sich vor Terrorangriffen präventiv zu schützen, habe die türkische Militäroperation humanitäre Besorgnis und Angst vor einer neuen Gewalteskalation ausgelöst. Die Zusammenarbeit mit Griechenland und Bulgarien im Bereich Migration habe die Türkei zwar intensiviert, heißt es weiter in dem Report. Doch hätten die Spannungen mit Griechenland in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer nicht zu guten nachbarschaftlichen Beziehungen beigetragen, sondern die regionale Stabilität und Sicherheit untergraben. "Die bilateralen Beziehungen mit mehreren EU-Mitgliedstaaten haben sich verschlechtert, zeitweise mit offensiver und inakzeptabler Rhetorik." Keine Fortschritte habe es auch bei der Normalisierung der Beziehungen zu Zypern gegeben.