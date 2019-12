EU-Kommissar Hahn fordert mehr Geld von Deutschland

In der Debatte über den neuen Haushaltsrahmen der EU-Kommission hat Haushaltskommissar Johannes Hahn die Forderungen der Brüsseler Behörde bekräftigt und mehr Einsatz von Deutschland gefordert.

„Die Deutschen verdanken, wie auch die übrigen EU-Länder, ihren Wohlstand auch der EU, etwa durch strategische Investitionen und Initiativen, die kein Land allein durchführen könnte“, sagte Hahn. „Jetzt müssen sie alle zeigen, was ihnen Europa wert ist“, so Hahn in einem Interview mit der deutschen Funke Mediengruppe.

"Verkraftbar"

Nach Hahns Angaben müsste Deutschland im Vergleich zu 2020 jährlich im Schnitt etwa 6,3 Milliarden Euro mehr an die EU überweisen, falls sich die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag eines Haushaltsrahmens in Höhe von 1,11 Prozent der gemeinsamen Wirtschaftskraft durchsetzt. „Das halte ich für verkraftbar - auch der Bundeshaushalt ist ja über die letzten sieben Jahre angestiegen“, betonte Hahn.

Der neue Haushaltskommissar verwies darauf, dass Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 die europäische Ratspräsidentschaft übernimmt „und damit noch eine zusätzliche Verantwortung“. Die EU stehe spare zwar etwa bei der Agrar- und Regionalförderung.