EU-Gipfel: Britische Medien berichten von Demütigung Mays

Theresa May kommt vom Regen in die Traufe. In Brüssel stieß sie mit ihren Anliegen auf taube Ohren. Die EU-27 zeigten kein Verständnis für Mays missliche Lage in Sachen Brexit-Deal und speisten sie lediglich mit einer rechtlich unverbindlichen Zusicherung ab. Zuhause hagelt es eben dafür Kritik.

Die Ergebnisse des EU-Gipfels am Donnerstag sind in Großbritannien auf ein negatives Echo gestoßen. "Es sieht so aus, als hätte die Premierministerin darin versagt, bedeutungsvolle Veränderungen zu ihrem Brexit-Deal zu liefern", twitterte der Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer. Er forderte noch vor Weihnachten eine Abstimmung zu dem Abkommen.

Für Vize-Regierungschef David Lidington reichen die Zusicherungen der EU nicht aus. May werde in den nächsten Tagen und Wochen weitere Gespräche mit den EU-Partnern führen, sagte er der BBC.