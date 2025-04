Immer weniger Syrer: Aus diesem Land kommen die meisten Asyl-Anträge

In der EU haben im Jänner 2025 (66.800) im Vergleich zu Jänner 2024 (87.890) um ein Viertel weniger Menschen um Asyl angesucht. Im Vergleich zum Dezember 2024 (62.075) ist die Zahl hingegen laut am Dienstag veröffentlichten Eurostat-Daten um 8 Prozent gestiegen. Die Venezolaner lösten die Syrer als größte Herkunftsgruppe ab ; seit Mai 2022 waren die meisten Erstantragsteller immer aus Syrien gekommen. Auch in Österreich sinken die Anträge von syrischen Staatsangehörigen stark.

Mehr Menschen (8.080) stellten im Jänner ein weiteres Mal in der EU einen Asylantrag, und zwar im Jänner um 23 Prozent mehr als im Dezember 2024 (6.560) und um 9 Prozent mehr als im Jänner 2024 (7.385). In Österreich gab es im Jänner laut Asylstatistik des Innenministeriums 1.328 Erst-Anfragen auf internationalen Schutz und 530 Mehrfachantragsteller. Auch in Österreich suchen seit dem Machtwechsel in Damaskus und dem Stopp der Behandlung von syrischen Asyl-Anträgen immer weniger Syrerinnen und Syrer um Asyl an. An erster Stelle in der Antragsstatistik liegt Afghanistan.