Erster israelischer Zivilist von Rakete getötet

Schon in der Nacht flog israel Angriffe auf die syrischen Golanhöhen. Dabei sind laut Aktivisten vier Menschen getötet worden. Kampfflugzeuge hätten um 01.15 Uhr Ortszeit Raketen auf einen syrischen Militärstützpunkt und den Verwaltungssitz der Provinz Kuneitra abgefeuert, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien zwei Wachleute sowie zwei Frauen getötet worden. Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle stützt sich auf ein dichtes Netzwerk an Ärzten und Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben konnten zunächst nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden. Die israelischen Angriffe erfolgten, nachdem nach israelischer Darstellung eine Rakete aus Syrien in einem von Israel besetzten Gebiet der Golanhöhen eingeschlagen war, ohne Schäden anzurichten.

Auf den Golanhöhen, die Israel seit dem Sechstagekrieg des Jahres 1967 teilweise besetzt hält, ist die Lage seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor mehr als drei Jahren angespannt. Bereits im März hatte die israelische Luftwaffe Armeestellungen in Syrien beschossen. Das österreichische Bundesheer, das fast 40 Jahre an der UNDOF-Mission auf den Golanhöhen beteiligt war, zog sich vor rund einem Jahr angesichts der verschärften Sicherheitslage aus dem Gebiet zurück.