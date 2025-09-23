Wie die New York Times berichtet, wurde der Vater von Elon Musk, Errol Musk, wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern angeklagt. Der 79-Jährige soll seit den 1990er-Jahren fünf Kinder und Stiefkinder sexuell missbraucht haben, wie die Recherchen der amerikanischen Tageszeitung zeigen. Vater von Elon Musk wegen sexuellen Missbrauch an Kinder angeklagt Dies gehe aus Polizei- und Gerichtsakten sowie Aussagen von Familienmitgliedern hervor. Der 79-jährige Errol hat mindestens neun Kinder und Stiefkinder, zudem war er dreimal verheiratet.

Elons Vater soll demnach im Jahr 1993 seine damals 4-jährige Stieftochter berührt und dies auch Verwandten erzählt haben. Zwei Jahre später soll er an der Unterwäsche der gleichen Stieftochter geschnüffelt haben, heißt es in einem Bericht. Errol bestreitet Vorwürfe: "Falsch und völliger Unsinn" Erst 2023 habe sein 5-jähriger Sohn gesagt, sein Vater hätte ihn an den Po gefasst. Zudem wird Errol beschuldigt, zwei seiner Töchter sowie einen Stiefsohn missbraucht zu haben. Daraufhin wurden drei Untersuchungen der Polizei eingeleitet, zwei Verfahren wurden jedoch wieder eingestellt. Verurteilt wurde Errol Musk bislang nicht.