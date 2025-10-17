Seit Monaten verschwunden: Ermittlungen gegen Top-General in China

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

China hat Korruptionsermittlungen gegen einen lange verschwundenen hochrangigen General öffentlich gemacht. Wie das Verteidigungsministerium in Peking mitteilte, verstieß He Weidong, General der Volksbefreiungsarmee und Vize-Vorsitzender der wichtigen Zentralen Militärkommission, gegen die Parteidisziplin und steht unter Verdacht, schwere Amtsverbrechen mit "außergewöhnlich hohen Geldbeträgen" begangen zu haben. Damit erschüttert ein weiterer Bestechungsfall die ohnehin schon mehrfach von Korruptionsvorwürfen geplagte Armee der Volksrepublik und reicht diesmal bis in höchste Ebenen. He Weidong sowie acht weitere Militärkader aus hohen Rängen würden aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und den Strafverfolgern für Ermittlungen übergeben, erklärte das Ministerium.

He wurde zuletzt im März während des Volkskongresses öffentlich gesehen und schien seither zahlreiche Parteitermine nicht wahrgenommen zu haben. In der Zentralen Militärkommission war der 68-Jährige Vize-Vorsitzender hinter Zhang Youxia und stand nur eine Hierarchiestufe unter dem Vorsitzenden jenes höchsten militärischen Führungsorgans, nämlich Staats- und Parteichef Xi Jinping. He war außerdem Mitglied des Politbüros und gehörte damit zu einem mächtigen Führungskreis innerhalb der Kommunistischen Partei. Weiterer Fall in Militärkommission Erst im vergangenen November hatte das Verteidigungsministerium eine Untersuchung gegen Miao Hua wegen ernsthafter Disziplinarverstöße öffentlich gemacht. Miao leitete in der Zentralen Militärkommission die Abteilung für politische Arbeit. Auch er war unter den nun neun genannten Verdächtigen.