Erdogan will bei Wahlsieg zweiten Bosporus bauen

Seit seinem Amtsantritt vor 15 Jahren hat Erdogan die Infrastruktur in der Türkei stark ausgebaut. Allein in Istanbul wurden eine neue Bosporus-Brücke errichtet sowie Bahn- und Straßentunnel unter der Meerenge zwischen Europa und Asien gegraben. Derzeit wird nahe der geplanten Mündung des Kanals am Schwarzen Meer ein riesiger neuer Flughafen errichtet. Der "Kanal Istanbul" ist aber das bisher ehrgeizigste Projekt Erdogans.

Im Wahlkampf wirbt Erdogan damit, dass die neue Wasserstraße mit dem Suez- oder dem Panama-Kanal vergleichbar sein werde. Der Kanal soll den Bosporus entlasten, der eine der geschäftigsten Seestraßen der Welt ist und auf dem es immer wieder zu Schiffsunglücken kommt. Mit einer Kapazität von 160 Schiffen pro Tag würde der neue Kanal auch die Wartezeiten für Schiffe reduzieren, die oft tagelang vor Istanbul ausharren müssen.

Umweltschützer warnen allerdings, dass die verstärkte Wasserzufuhr aus dem Schwarzen Meer das fragile Ökosystem im Marmara-Meer schädigen werde. Ökonomen fragen zudem, ob der milliardenteure Kanal jemals die immensen Baukosten wieder einspielen kann, wenn Schiffe umsonst den Bosporus benutzen können. Auch sicherheitspolitisch hätte das Projekt Konsequenzen, da es Istanbul zur Insel machen würde.