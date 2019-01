Erdogan: USA haben "einen schweren Fehler begangen"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die von US-Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton genannten Bedingungen für einen Abzug der US-Truppen aus Syrien scharf zurückgewiesen. Bolton hatte vor seiner Ankunft in der Türkei gesagt, dass die USA von der Türkei Sicherheitsgarantien für die in Syrien kämpfenden Kurden wollten.

" John Bolton hat einen schweren Fehler begangen", sagte Erdogan nun am Dienstag in einer Rede im türkischen Parlament. "Die Botschaft, die Bolton von Israel aus erteilt hat, ist keine, die wir akzeptieren und schlucken können." Dabei geht es vor allem um die kurdische YPG-Miliz, die von der Türkei als Terroristen und Bedrohung der eigenen Grenze angesehen wird. Die Türkei plant eine Offensive gegen die Miliz. Bolton hatte mit ihm reisenden Journalisten außerdem gesagt, dass die Türken ihre militärische Handlungen mit den USA abstimmen sollten.

Erdogan: "Lektion erteilen"

"Wir werden sehr bald zur Tat schreiten, um die Terrorgruppen in Syrien zu neutralisieren", sagte Erdogan. Die Türkei betrachtet die kurdischen Volksverteidigungseinheiten ( YPG) wegen ihrer engen Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) als Terrororganisation und ist wiederholt militärisch gegen sie vorgegangen. Erdogan: "Diejenigen, die am Terrorkorridor in Syrien beteiligt sind, werden die nötige Lektion erteilt bekommen."