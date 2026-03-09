Brüder von verstorbenen Epstein-Opfer fordern Freigabe von Namen

Die Brüder einer prominenten Anklägerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein haben am Sonntag erstmals dessen ehemalige Ranch in New Mexico besucht. Sie forderten die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf, ungeschwärzte Dokumente freizugeben. Diese sollen die Identität der Männer enthüllen, von denen ihre Schwester nach eigenen Angaben auf dem Anwesen sexuell missbraucht wurde.

Sky Roberts und sein älterer Bruder Daniel Wilson schlossen sich am internationalen Frauentag einer Kundgebung mit Hunderten Demonstranten vor dem Tor der Ranch an. "Alle diese Namen sind in den Akten, und derzeit vertuscht die Regierung sie", sagte der 37-jährige Roberts.