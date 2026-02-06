Ausland

Epstein-Skandal: Durchsuchungen an zwei Adressen in London

FILES-BRITAIN-US-POLITICS-EPSTEIN-MANDELSON
Vorwürfe gegen Ex-Wirtschaftsminister Mandelson.
06.02.26, 17:58

Die britische Polizei führt in Zusammenhang mit den Epstein-Ermittlungen gegen den früheren Wirtschaftsminister Peter Mandelson Durchsuchungen an zwei Adressen durch. Den Einsatz von spezialisierten Beamten bestätigte am Nachmittag ein Polizeisprecher. Er sprach laut Mitteilung von einem 72-jährigen Mann, gegen den wegen des Verdachts des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt ermittelt werde. Nach Medienberichten handelt es sich dabei um Mandelson.

Die jüngst veröffentlichten Dokumente aus den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatten aufs Neue eine enge Freundschaft zwischen Mandelson und dem US-Unternehmer nahegelegt. E-Mail-Verläufe sollen zudem zeigen, dass Mandelson während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an Epstein weitergegeben hat. Der Politiker äußerte sich bisher nicht zu diesen Vorwürfen.

Name von französischem Ex-Minister kommt 670 Mal in Epstein-Akten vor

Premierminister Keir Starmer hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach von Mandelson distanziert. Dieser war im Februar 2025 zum britischen Botschafter in den USA ernannt worden. Starmer sagt, er habe zu diesem Zeitpunkt nichts von dem engen Verhältnis zwischen Mandelson und Epstein gewusst. Seinen Botschafterposten hatte Mandelson wegen des Epstein-Skandals bereits im vergangenen Jahr verloren, zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab.

