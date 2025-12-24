Fall Epstein: Mehr als eine Million neue Dokumente entdeckt

Im Fall Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium nach eigenen Angaben mehr als eine Million weitere Dokumente gefunden, die im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter stehen könnten. "So schnell wie möglich": Veröffentlichung wird noch dauern Die Bundespolizei FBI und die Staatsanwaltschaft in Manhattan hätten die Akten entdeckt, wurde am Mittwoch in einer Erklärung mitgeteilt. Aufgrund der Menge an Material werde ihre per Gesetz angeordnete Veröffentlichung noch einige Wochen dauern.

"Anwälte arbeiten rund um die Uhr daran, die gesetzlich vorgeschriebenen Schwärzungen zum Schutz der Opfer vorzunehmen, und wir werden die Dokumente so schnell wie möglich freigeben", hieß es weiter. Angaben zu den Umständen des Fundes lagen zunächst nicht vor. Die Freigabe der Epstein-Akten gehört zu den zentralen politischen Themen des Jahres in den USA. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat begonnen, die bisher vorliegenden Dokumente zu veröffentlichen. Damit kommt sie einem Gesetz nach, das der Kongress gegen Trumps Willen auch mit Stimmen von Republikanern verabschiedete.