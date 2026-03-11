Epstein: Erste Akten zu US-Botschafter Mandelson veröffentlicht

Die britische Regierung hat am Mittwoch erste Dokumente zur Ernennung von Peter Mandelson zum US-Botschafter im Dezember 2024 veröffentlicht. Darin wird auf mehrere Berichte verwiesen, die die engen Kontakte von Mandelson zu dem 2019 in Haft gestorbenen US-Unternehmer Epstein darlegen. Die Verbindung zwischen beiden hielt auch an, nachdem Epstein in den USA 2008 wegen Sexualstraftaten verurteilt worden war und eine Gefängnisstrafe abgesessen hatte.

Premierminister Keir Starmer hatte bereits eingeräumt, von der Freundschaft gewusst zu haben. Der Premier betonte aber, nicht im Detail informiert gewesen zu sein - Mandelson bezichtigte er der Lüge. Der erste Staatssekretär des Premierministers, Darren Jones, sagte am Mittwoch im Parlament, die Regierung sei von Scotland Yard gebeten worden, wegen der Ermittlungen gegen Mandelson bestimmte Dokumente nicht zu veröffentlichen. Starmer habe den Fehler, Mandelson zum Botschafter zu ernennen, bereits eingeräumt und sich entschuldigt, sagte er.