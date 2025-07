Ehepaar Macron verklagt rechte US-Influencerin Candace Owens

Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte haben eine Verleumdungsklage gegen die rechte US-Influencerin Candace Owens eingereicht. Das Präsidentenpaar klagt im US-Staat Delaware unter anderem gegen Owens Behauptung, Brigitte Macron sei als Mann geboren worden.

Owens habe im März 2024 die Behauptung auf der Plattform X und in ihrem Podcast verbreitet, weil "sie gewusst habe, dass der Schockwert ihre Sichtbarkeit erhöhen werde", heißt es in Gerichtsdokumenten, die mehreren US-Medien vorliegen. Owens bestätigte in der Nacht auf Donnerstag auf ihrem YouTube-Kanal, dass die Macrons gerichtlich gegen sie vorgehen.