Nach Tragödie in Southport: Soziale Medien schüren Unruhen

Schließlich nahm Musk eine rechte Verschwörungstheorie auf und verhöhnte Starmer als "two-tier Keir". Mit der online verbreiteten Behauptung des "two-tier policing" wird unterstellt, die Polizei gehe härter gegen Ultranationalisten als gegen ausländische Kriminelle vor.

Nach Einschätzung von Experten und Medien schüren Einträge in sozialen Medien die seit Tagen andauernden Unruhen. Dort kursieren Falschnachrichten, dass es sich bei dem Attentäter, der am 29. Juli in der Stadt Southport drei Mädchen erstochen hatte, um einen muslimischen Migranten handelt. Tatsächlich ist ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft, der in Großbritannien als Sohn von Ruandern geboren wurde. Bei der Tat waren auch acht Kinder verletzt worden. Sie wurden mittlerweile alle aus der Klinik entlassen.