Klage gegen Musk wegen Betrugs rund um US-Wahl 2024 gewährt
Zusammenfassung
- US-Bundesrichter lässt Klage gegen Elon Musk wegen Betrugs und Vertragsbruchs im Zusammenhang mit einem Millionengewinnspiel zur US-Wahl 2024 zu.
- Musk wird vorgeworfen, Wähler mit einem angeblichen Millionengewinnspiel zur Unterstützung von Trumps Wahlkampf getäuscht zu haben.
- Musk unterstützte Trumps Kampagne mit über 250 Millionen US-Dollar, bevor es zum Bruch zwischen beiden kam.
Der US-Tech-Milliardär und frühere Donald-Trump-Intimus Elon Musk muss sich einer zivilrechtlichen Klage wegen Betrugs und Vertragsbruchs rund um die Wahl 2024 stellen.
Der US-Bundesrichter Robert Pitman gab am Mittwoch (Ortszeit) einer Klage statt, in der Musk vorgeworfen wird, Wähler vor der Präsidentenwahl mit einem Gewinnspiel betrogen zu haben. Die Klägerin habe glaubhaft argumentiert, dass sie keine wirkliche Chance auf einen Gewinn von einer Million Dollar gehabt habe.
Musk, der reichste Mann der Welt, wollte vor dem Gericht in Austin eine Abweisung der Klage von Jacqueline McAferty erwirken. Der Trump-Unterstützer hatte wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl angekündigt, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar (knapp 858.300 Euro) unter denjenigen zu verlosen, die eine Petition seiner Organisation "America PAC" unterschreiben.
Unterstützung der Trump-Kampagne
Musk hatte den Wahlkampf Trumps mit mehr als 250 Millionen US-Dollar finanziert und war zu einem Vertrauten des Republikaners geworden. Nach dem Wahlsieg Trumps arbeiteten beide monatelang eng zusammen, bis sie sich öffentlich entzweiten. Entzündet hatte sich der Streit an einem von Trump vorangetriebenen Steuer- und Haushaltsgesetz, gegen das sich Musk stellte.
Kommentare