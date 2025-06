Musk könnte wichtigstes Projekt von Trump kippen

Der Gesetzentwurf, der nach ultraknapper Genehmigung im Repräsentantenhaus (eine Stimme Mehrheit) durchkam, hängt gerade im Senat fest.



Etliche konservative Senatoren melden dort erheblichen Korrekturbedarf an. Einige lehnen zum Beispiel Kürzungen in den für zig Millionen Amerikaner unverzichtbaren Sozialsystemen "Medicare" und "Medicaid" für Alte und Kranke in Höhe von 600 Milliarden Dollar über zehn Jahre ab.