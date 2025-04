Elon Musk zieht sich als Trump-Berater zurück

US-Präsident Donald Trump hat seinen engsten Vertrauten, darunter Mitglieder seines Kabinetts, mitgeteilt, dass Elon Musk in den kommenden Wochen von seiner derzeitigen Rolle als Regierungspartner, Jubelperser und Scharfmacher zurücktreten wird, berichtet das Magazin Politico.

Trump sei zwar "nach wie vor zufrieden" mit Musk und dessen „Department of Government Efficiency (DOGE)“, aber beide Männer hätten in den letzten Tagen beschlossen, dass es für Musk bald an der Zeit sein wird, zu seinen Unternehmen zurückzukehren und eine unterstützende Rolle zu übernehmen, zitiert Politico drei Trump-Insider.