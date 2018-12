Elisabeth Köstinger, die Marathonfrau im EU-Vorsitzfinale

Spannungen und Streit sind immer mit am Verhandlungstisch, wenn es um die Senkung von Treibhausgasen geht. So auch beim Treffen der EU-Umweltminister, bei dem Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger am Donnerstag in Brüssel einen großen Erfolg erzielte.

Lkw und Busse auf europäischen Straßen sollen dazu verpflichtet werden, bis 2030 um 30 Prozent weniger CO2 auszustoßen. Schon zwischen 2020 und 2030 sollen so 54 Millionen Tonnen eingespart werden.

„Das ist schwieriges Verhandlungsterrain“, berichtet eine mit den Gesprächen vertraute Beamtin. Denn Staaten mit einer starken Autoindustrie wie Deutschland stemmen sich vehement gegen höhere Abgasgrenzwerte.