El Salvadors Präsident bietet Venezuela Gefangenenaustausch an

El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat Venezuelas autoritärem Präsidenten Nicolás Maduro einen Gefangenenaustausch angeboten. Bukele schlug vor, 252 in El Salvador inhaftierte Venezolaner gegen eine gleiche Zahl in Venezuela einsitzender "politischer Gefangener" auszutauschen, wie er in am Sonntag auf der Plattform X schrieb.