"Besondere Sicherheitsgründe": USA sperrt wichtigen Flughafen
Der El Paso International Airport wird aus "besonderen Sicherheitsgründen" für zehn Tage gesperrt. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht.
Die USA haben in einem ungewöhnlichen Schritt den Flugbetrieb an einem wichtigen Drehkreuz in Texas für zehn Tage eingestellt.
Aus "besonderen Sicherheitsgründen" gebe es bis zum 21. Februar keine Starts und Landungen am El Paso International Airport, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Mittwoch mit.
Flughafen El Paso gesperrt: Keine näheren Angaben
Auch der Flughafen El Paso erklärte auf Instagram, dass alle Flüge vom und zum Flughafen gestrichen seien. Die FAA machte keine näheren Angaben zu den Sicherheitsgründen.
El Paso grenzt an Mexiko. 2025 nutzten etwa 3,5 Millionen Passagiere den Airport.
