"Besondere Sicherheitsgründe": USA sperrt wichtigen Flughafen

Die USA haben in einem ungewöhnlichen Schritt den Flugbetrieb an einem wichtigen Drehkreuz in Texas für zehn Tage eingestellt.

Aus "besonderen Sicherheitsgründen" gebe es bis zum 21. Februar keine Starts und Landungen am El Paso International Airport, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Mittwoch mit.