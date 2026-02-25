Familie von "El Mencho" fordert Leiche des Drogenbosses

Drei Tage nach der Tötung des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" hat seine Familie die Herausgabe der Leiche beantragt. Ein Rechtsvertreter der Angehörigen habe das entsprechende Schreiben eingereicht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die erforderlichen Formalitäten würden nun durchgeführt.

Der 59-jährige "El Mencho" war der Anführer des Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - des mächtigsten Drogenkartells des lateinamerikanischen Landes. Er starb am Sonntag, nachdem er bei Kämpfen während eines Militäreinsatzes zu seiner Festnahme schwer verletzt worden war. Die Leiche wurde in einem Militärflugzeug vom westlichen Bundesstaat Jalisco nach Mexiko-Stadt geflogen.