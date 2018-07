"Ekelhaft", "beschämend": Scharfe Kritik an deutscher Asylpolitik

Wer sich „nur einen Funken menschlichen Mitleids bewahrt“ habe, könne über die Flüchtlinge „nicht so kaltherzig schwadronieren“, wie es an „Stammtisch und neuem rechten Establishment“ geschehe, „als handele es sich bei den Flüchtlingen um vergnügte ,Nassauer‘, die uns auszunutzen versuchen.“ Das wirft der langjährige deutsche Sozialminister Norbert Blüm seiner Partei CDU und der bayerischen CSU vor. Die beiden Unionsparteien und überhaupt ganz Europa sieht Blüm vor einer „moralischen Insolvenz“. Die verwendete Sprache störe ihn "bis zum ekelhaften Überdruss", schreibt der Christdemokrat in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung (SZ).

Die innerdeutsche Debatte um den neuen Kurs in der Asylpolitik wird immer schärfer geführt. Spätestens, seit Innenminister Horst Seehofer (CSU) seinen 63 Punkte umfassenden „Masterplan Migration“ vorgestellt hat. Durch verschiedene Maßnahmen sollen Flüchtlinge unter anderem bereits an der Grenze abgewiesen werden können. Damit stieg der Druck auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter an. Für besonderen Unmut sorgte Seehofers Hinweis, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag 69 Asylwerber aus Afghanistan abgeschoben wurden. Die zynische Aussage, "das habe ich nicht bestellt", könnte sich noch rächen.

" Crazy Horst" und "fränkischer Trump "

Die SZ schreibt über "Crazy Horst" Seehofer als "verstörtes Irrlicht", beschreibt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als "fränkischen Trump" und fragt: "Was ist eigentlich los mit der einst stolzen Volkspartei?" "Horst Seehofer hat den Anstand verloren", ist der Titel eines weiteren Kommentars der Münchner Zeitung.

Das überharte Agieren Seehofers und der CSU wird vom überwiegenden Teil der Kommentatoren mit der kommenden Landtagswahl in Bayern in Verbindung gebracht. Zu sehr sitze die AfD der großen bayerischen Partei im Nacken.