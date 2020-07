Duda wird bei Telefonstreich emotional: "Tusk mag mich nicht"

Auch einer weiteren Provokation des Komiker-Duos geht das polnische Staatsoberhaupt aus dem Weg. Der Anrufer fragt, ob Polen nicht seine früheren Ostgebiete auf dem heutigen Territorium der Ukraine wiederhaben wolle, beispielsweise die Stadt Lwiw (Lemberg). "Nein, das ist die Ukraine!", antwortet Duda und erklärt in holprigem Englisch, dass es in Polen keine politische Debatte zu Gebietsansprüchen gebe.

Nicht das erste Opfer

Das russische Komiker-Duo legte bereits mehrfach Prominente herein, darunter waren Prinz Harry, Boris Johnson als damaliger britischer Außenminister sowie Staatschefs. Die beiden Russen geben sich zwar als unabhängige Spaßvögel. Seit langem hält sich aber der Verdacht, dass sie etwa über den kremlnahen Fernsehsender NTW, für den sie lange arbeiteten, Kontakte in die russischen Machtstrukturen haben, um so auch an die öffentlich nicht zugänglichen Telefonnummern zu kommen.

Vertreter von Polens größtem Oppositionsbündnis Bürgerkoalition forderten eine Untersuchung des Vorfalls. Es müsse geklärt werden, warum die Geheimdienste nicht verhindert hätten, dass Duda ein solches Gespräch annimmt.