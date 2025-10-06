Drohnensichtung: Vorrübergehende Flugausfälle am Flughafen Oslo
Zusammenfassung
- Der Flughafen Oslo stellte am Montagmorgen den Flugverkehr vorübergehend ein, nachdem eine Drohne in der Nähe gesichtet worden war.
- Mehrere Flüge wurden verspätet oder umgeleitet, nachdem ein Pilot während des Anflugs mehrere Drohnen gemeldet hatte.
- Der Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen, die Drohnensichtung blieb unbestätigt, ähnliche Vorfälle gab es zuletzt auch an anderen europäischen Flughäfen.
Der Flughafen Oslo hat am Montag in der Früh den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, nachdem in der Nähe des Flughafens eine Drohne gesichtet worden war. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB.
Mehrere ankommende Flüge wurden verspätet oder umgeleitet, nachdem die norwegische Polizei gegen Mitternacht einen Bericht erhalten hatte, wonach ein Pilot der Norwegian Air während des Anflugs auf den Flughafen drei bis fünf Drohnen gesehen habe.
Flugbetrieb wiederaufgenommen
NTB berichtete, dass die Beobachtung weiterhin unbestätigt sei und dass der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wieder aufgenommen worden sei. Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München.
