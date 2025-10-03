Erneuter Drohnenalarm in München: Flughafen wieder gesperrt

Der Flughafen in München ist am Freitagabend erneut gesperrt worden. Laut einer Reuters-Reporterin an Bord eines Flugzeugs auf dem Airport teilte der Flugkapitän dies den Passagieren mit. Grund sei ein Drohnenalarm . Polizeihelikopter seien unterwegs. Seitens der Flughafen-Polizei hieß es, beide Startbahnen seien gesperrt. Bereits am Donnerstagabend hatten Drohnensichtungen den Flugbetrieb am Flughafen vorübergehend lahmgelegt.

Der Flughafen München war erst am Nachmittag wieder geöffnet worden. Die Flugsicherung hatte den Betrieb zuvor ausgesetzt, was zur Streichung von zahlreichen Flügen geführt hat. Davon waren fast 3.000 Passagiere betroffen. Nach Angaben der Bundespolizei hatten mehrere Menschen Donnerstagabend von einer Drohne in der Nähe des Flughafens berichtet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte erneut den schnellen Abschuss von Drohnen in Deutschland.