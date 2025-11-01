Ausland

Drohnen über NATO-Basis in Belgien gesichtet

BELGIUM-NATO-DEFENCE
Über der Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. Die Ermittlungen laufen.
01.11.25, 16:56
Kommentare

Über der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. "Das Erkennungssystem funktioniert", schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. "Die Ermittlungen laufen." Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen.

Nach Drohnen-Sichtung: Wieder Normalbetrieb am Berliner Flughafen

Der Militärstützpunkt im flämischen Kleine-Brogel war im Oktober Teil des jährlichen NATO-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen mit etwa 2.000 Militärs. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.

Mehr Berichts aus dem Ausland finden Sie hier

Mehr zum Thema

NATO Belgien Litauen
(Agenturen, dida)  | 

Kommentare