Nach Drohnen-Sichtung: Wieder Normalbetrieb am Berliner Flughafen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Wegen der Sichtung einer Drohne ist am Berliner Hauptstadtflughafen BER der Flugbetrieb in der Nacht auf Samstag für knapp zwei Stunden eingestellt worden. Mittlerweile gebe es keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher. Der reguläre Betrieb läuft wieder.

Um die Verspätungen aufzuholen, durften Maschinen ausnahmsweise bis 2.00 Uhr starten und die ganze Nacht landen. Fünf startende Maschinen hätten von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, hieß es. Der Betrieb am Boden war nicht eingeschränkt. Wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei Brandenburg am Abend sagte, rief ein Zeuge an, weil er eine Drohne in der Nähe des Flughafens sah. Auch die Besatzung eines Funkstreifenwagens habe eine Drohne gesehen. Das Fluggerät sei dann aber nicht mehr feststellbar gewesen. Zunahme der Drohnensichtungen Die Zahl der Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört.