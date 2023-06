Drohne schlug in russischer Region Kaluga auf

Sonntagfrüh ist in der Nähe des Dorfes Strelkovka in der russischen Region Kaluga im Zuge des am 24. Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Drohne niedergegangen. "Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten", teilt der Gouverneur der Region, Wladislaw Schapscha, über dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Region Kaluga grenzt im Norden an die Metropolregion Moskau.

➤ Selenskij spricht von "Gegenoffensiv-Aktionen" der ukrainischen Armee